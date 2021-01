West Ham in zona Champions, Soucek trascinatore nel 3-2 al Crystal Palace. Gol e highlights

vedi letture

Successo del West Ham nel derby londinese in casa del Crystal Palace. Protagonista della serata Tomas Soucek, autore di una doppietta. Il centrocampista ceco, arrivato a gennaio 2020, è già a quota 7 reti in 20 partite. C'è gloria anche per Dawson, Zaha e Batshuayi aprono e chiudono la partita per il Palace. Quarto successo consecutivo per gli hammers, momentaneamente quarti in classifica e persino davanti al Liverpool, impegnato giovedì sul campo del Tottenham. Secondo ko di fila per la squadra di Roy Hodgson attualmente in 13esima posizione e ben lontana dalla zona retrocessione.