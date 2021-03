West Ham, Noble verso il rinnovo di contratto. Nonostante lo scarso impiego da parte di Moyes

Nonostante in questa stagione abbia trovato poco spazio, con il tecnico Moyes che gli preferisce Rice e Soucek, per Mark Noble potrebbe arrivare comunque il rinnovo con il West Ham. Il centrocampista classe ‘87 è infatti in trattativa per prolungare il rapporto con il club con cui ha collezionato oltre 500 presenze in carriera e di cui è capitano. Lo riferisce skysports.com.