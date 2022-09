Mark Noble ha deciso di ritirarsi al termine della scorsa stagione ma il richiamo del suo West Ham è irresistibile. Così, l'ex capitano degli Hammers ha accettato di ricoprire una carica molto importante: a partire dal 2 gennaio 2023 sarà il nuovo direttore sportivo del club londinese.

We are delighted to announce that Mark Noble is to return to the Club in the role of Sporting Director.

Noble will officially start in his post on 2 January 2023, following his retirement as a player earlier this year.

— West Ham United (@WestHam) September 22, 2022