Wolverhampton-Arsenal 2-1, le pagelle: Moutinho solito maestro, disastrosi Leno e David Luiz

Wolverhampton-Arsenal 2-1

Marcatori: 32' Pépé, 45+5’ Neves (R), 49' Moutinho.

WOLVERHAMPTON

Rui Patricio 6,5 – Si fa trovare sempre pronto. Grande intervento nella prima frazione su una conclusione potente di Pépé. Non ha colpa sulla rete subita.

Coady 6,5 – Partita da vero capitano. Qualche sbavatura nella prima parte di gara ma per il resto sempre molto attento.

Boly 6,5 – Concentrato, nella seconda frazione forma un muro con Coady.

Kilman 6 – Poco propositivo ma controlla le incursioni di Saka. Gioca semplice e, se necessario, spazza via il pallone senza troppi scrupoli.

Semedo 5,5 – Vivace sulla destra, ma sulla prima rete Gunners si fa uccellare da Pépé come un ragazzino delle giovanili.

Moutinho 7,5 – È al centro di ogni manovra Wolves. Regista e tuttocampista. Nel secondo tempo realizza una rete stratosferica dai trenta metri.

Neves 7 – Solito trattore. Freddo e lucido dal dischetto, sembra non sentire la fatica. (dal 74' Dendoncker 6 – Prende bene il posto del compagno portoghese. Solido e attento.).

Neto 6,5 – Cerca spesso di sfondare sulla sinistra, impensierendo quasi sempre Bellerin, ma pecca di precisione quando arriva in area di rigore.

Podence 5,5 – Si fa trovare tra le linee ma non riesce mai ad accendersi. Poco presente. (dal 62' Vitinha 6,5 – Entra bene, scattante. A fine match ha l’occasione per segnare ma spreca incredibilmente) .

Willian José 6 – Quasi nullo durante tutta la prima frazione ma conquista un prezioso calcio di rigore e, allo stesso tempo, fa espellere David Luiz. (dal 91’ Fabio Silva s.v.)

Traoré 6 – Non spacca le linee nemiche, ma ci prova per tutta la gara. Può e deve fare di più.

ARSENAL

Leno 4,5 – Buona prestazione la sua ma lascia i suoi compagni in nove. La sua uscita fuori area è sciagurata e viene giustamente punito.

Bellerin 5 – Si fa vedere sulla corsia destra ma è inconcludente. Pedro Neto da quella parte fa quello che vuole.

Holding 6 – Il solo positivo nel suo reparto. È attento e non si fa mai sovrastare. Ha annullato Willian José.

David Luiz 4,5 – Non ha disputato un brutto match fino a quando è stato in campo, ma l’espulsione pesa come un macigno. Ingenuità non tollerabile per uno della sua esperienza.

Cedric Soares 5,5 – Fa fatica e non disputa un match all’altezza dei precedenti.

Partey 6,5 – Solita gara tosta. È il motore di questo Arsenal. Un soldato mai disposto a mollare un solo centrimetro all’avversario. (dal 75’ Runarsson 6 – Risponde bene alla chiamata con due buoni interventi.).

Xhaka 6 – Nel primo tempo gestisce il palleggio. Sa quando accelerare e quando abbassare i ritmi.

Saka 6,5 – Segna un gol ma gli viene annullato. È la solita mina vagante ma i suoi compagni oggi lo hanno abbandonato.

Smith-Rowe 5 – Mai in gara. Troppo timido. In quel ruolo Odegaard potrà rubargli il posto se continua così.

Pépé 7 – Firma l’1-0 con una splendida rete, dopo aver realizzato due tunnel. Un funambolo. (dal 61’ Aubameyang 5 – Non dà la scossa ai suoi e non fa salire mai i suoi compagni).

Lacazette 6 – Si fa sentire in area avversaria. Fa il regista offensivo ma è costretto a lasciare in campo per via dell’inferiorità numerica. (dal 45’ Gabriel Magalhaes 6 – Fa quel che può. In 9 contro 11 prova a non far affondare la nave.)