Ufficiale Yogane lascia il Brentford: il 19enne firma con l'Exeter City, in prestito per sei mesi

Per Tony Yogane è arrivato il momento di cambiare aria. L'inglese classe 2005 ha lasciato la seconda squadra del Brentford per firmare in prestito sei mesi all'Exeter City, squadra attualmente militante in terza divisione. Un'avventura scelta appositamente per farsi le ossa e crescere lontano dal "nido".

Il saluto del Brentford

"Tony Yogane si è trasferito in prestito al club della Sky Bet League One, Exeter City, per il resto della stagione 2024/25, in attesa dell'approvazione della EFL, della FA e della Premier League. Il 19enne è stato una presenza costante per la squadra di Neil MacFarlane e ha debuttato in prima squadra questa stagione. Yogane ha giocato 14 partite in tutte le competizioni con Brentford B, registrando un gol e cinque assist grazie alle sue abilità e alla sua tecnica sulla fascia. L'ala ha fatto il suo debutto in prima squadra sotto la guida di Thomas Frank, entrando dalla panchina nella vittoria per 3-1 contro il Leyton Orient in Carabao Cup. È stato anche in panchina per alcune partite di Premier League, l'ultima delle quali la vittoria per 5-0 a Southampton. Yogane è arrivato a Brentford B nell'estate del 2022, trasferendosi dallo Sheffield Wednesday. È riuscito a entrare nella formazione under-18, contribuendo al quarto posto in campionato della squadra giovanile nella stagione 2021/22, e raggiungendo anche il quinto turno della FA Youth Cup a soli 16 anni. L'attaccante versatile cercherà di farsi notare con gli Exeter, che attualmente si trovano al 14° posto in League One".

Sulla sua partenza, l'allenatore della seconda squadra del Brentford, Neil MacFarlane, ha dichiarato: "Sono assolutamente felice per Tony, è un giovane e promettente giocatore che imparerà tanto da questa esperienza. Tony è un piacere da allenare, ama il calcio e cerca sempre di migliorarsi. Ha una vera solidità fisica ed è in continuo miglioramento. La sua capacità di affrontare il difensore avversario e di utilizzare sia il piede sinistro che quello destro per mettere palloni in area è spesso impressionante e, soprattutto, lavora duramente per la squadra. Auguriamo a lui e all'Exeter il meglio".