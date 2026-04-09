TMW Zaire-Emery si è ripreso il PSG: L. Enrique non ne può più fare a meno, ora tocca a Deschamps

Il Paris Saint-Germain non è solo una squadra dominante: è una macchina che, nelle grandi notti europee, trasmette sicurezza e mette paura agli avversari. La vittoria per 2-0 contro il Liverpool lo conferma; il dato più eloquente non è soltanto il risultato, ma il modo in cui gli inglesi hanno approcciato la partita: difensivi, prudenti, quasi intimoriti. Un segnale chiaro della forza della squadra di Luis Enrique.

In questo contesto è riemersa, quasi a sorpresa, la figura di Warren Zaïre-Emery, molto più di una promessa. A soli 20 anni ha già vissuto diverse vite: dopo gli esordi folgoranti era diventato un oggetto misterioso, ma oggi è tornato a essere un punto fermo imprescindibile per il tecnico asturiano. Le 39 titolarità consecutive non sono un caso: sono la certificazione di un giocatore che ha scalato gerarchie, passando da comprimario a protagonista assoluto.

Il jolly che tutti vorrebbero.

La sua evoluzione è impressionante. Che giochi da terzino o da centrocampista, il rendimento resta altissimo. Contro il Liverpool ha mostrato tutto il suo repertorio: intensità, aggressività, letture difensive e qualità in fase di costruzione. Un jolly totale, capace di adattarsi a qualsiasi esigenza tattica e di mantenere sempre un livello di prestazione elevato. Con l’assenza di Fabián Ruiz, il suo ruolo è diventato ancora più centrale. Ma Zaïre-Emery non ha solo riempito un vuoto: ha alzato il livello della squadra e da giocatore ancora acerbo si è trasformato in uno dei leader silenziosi del gruppo, uno di quei giocatori che fanno la differenza senza bisogno di riflettori. Un salto di qualità tanto evidente quanto improvviso, proprio nel momento in cui qualcuno cominciava a dubitare. Tutto questo, ricordiamo, a 20 anni.

Protagonista ovunque.

I suoi obiettivi sono chiari: la Champions League e una convocazione con la nazionale maggiore al prossimo Mondiale. Il PSG ha (ri)trovato non solo un giocatore affidabile, ma un simbolo del presente e del futuro. Prestazioni come quella contro il Liverpool, Zaïre-Emery ci ricordano perché, da 4 anni a questa parte, è considerato uno dei maggiori talenti del calcio europeo.