Luis Enrique loda i giovani: "Zaire-Emery è speciale. Dro? Ha grandi potenzialità"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:24Calcio estero
Michele Pavese

Dopo l’arrivo di Dro Fernandez dal Barcellona, il Paris Saint-Germain resta vigile sul mercato invernale. Il giovane centrocampista offensivo spagnolo, 18 anni, ha già catturato l’attenzione con il suo talento, convincendo Luis Enrique e il club a puntare su di lui per il presente e il futuro. Fernandez, proveniente dal vivaio blaugrana e rappresentato dallo stesso agente del tecnico, rappresenta una delle operazioni più importanti del mercato invernale parigino, ma l’allenatore non chiude la porta ad altri colpi: se si presenterà un’occasione, il PSG sarà pronto a coglierla.

"Ci piace investire su giovani di qualità", ha dichiarato Luis Enrique in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Newcastle. "Non è semplice trovare giocatori che possano migliorare la nostra rosa, ma Dro ha grandi potenzialità. È il momento giusto per dare fiducia a tutti i ragazzi e restare aperti sul mercato".

Il tecnico ha colto l’occasione per parlare anche di Warren Zaïre-Emery, che sta vivendo una stagione di crescita straordinaria. Con il ritorno di Achraf Hakimi, il giovane francese ha dimostrato di poter giocare come esterno destro, un ruolo nel quale ha brillato durante la CAN 2025, confermandosi più di un semplice sostituto. Luis Enrique ha lodato la sua visione di gioco e la personalità: "Zaïre-Emery è un giocatore speciale, capace di vedere spazi che altri non vedono". Da novembre, Zaïre-Emery è titolare fisso in tutte le competizioni, mentre Dro Fernandez inizia a integrarsi nel progetto del PSG. Tra l’esplosione dei giovani talenti e la gestione di un organico già competitivo, la squadra parigina punta a rafforzare la propria identità e a mantenere alte le ambizioni in Ligue 1 e in Champions League, pronta a cogliere ogni opportunità di mercato che possa fare la differenza.

