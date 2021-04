Zampata Champions per il Leicester: 2-1 al Palace, ora è a +7 dal West Ham quinto

Il Leicester vince per 2-1 contro il Crystal Palace e conquista tre punti pesantissimi in ottica Champions League. Ad aprire la gara la formazione di Hodgson con Zaha al 12', poi Castagne, ex Atalanta, e Iheanacho, ribaltano il risultato. Le Foxes ora sono a -5 dal secondo posto del Manchester United ma soprattutto a +7 dal West Ham quinto in classifica.