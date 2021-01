Zidane di nuovo sulla graticola: "Non comunica con i giocatori". E spunta il nome di Gallardo

La clamorosa sconfitta contro l'Alcoyano in Copa del Rey ha fatto precipitare la situazione in casa Real Madrid. E la posizione di Zinedine Zidane sembra essere di nuovo a rischio: il tecnico francese si era salvato a dicembre, ottenendo buoni risultati in campionato e soprattutto la qualificazione agli ottavi di Champions League, ma ora è di nuovo sotto accusa dopo l'eliminazione di ieri sera e il k.o. in Supercoppa. Il suo ciclo si è definitivamente esaurito? Dalla Spagna dubitano che Florentino Perez possa prendere decisioni drastiche nell'immediato, ma il destino del tecnico che ha vinto per due volte la Liga e tre la Champions League sembra essere segnato.

Fatale a Zidane potrebbe essere un rapporto non più idilliaco con diversi giocatori della rosa del Real. Secondo Radio Marca, Zidane non comunica da mesi con diversi elementi, molti dei quali scesi in campo ieri sera. Un atteggiamento passivo che non piace alla critica e che starebbe facendo perdere la pazienza a più di qualcuno in società. E già iniziano a comparire nomi dei possibili sostituti: in Argentina si parla di Marcelo Gallardo, attuale allenatore del River Plate.