Zidane lascia a casa Ramos. Niente Celta per il capitano: l'obiettivo ora è il Liverpool

vedi letture

Dopo la straordinaria prestazione contro l'Atalanta, Zinedine Zidane lascerà a casa capitan Sergio Ramos per la sfida di campionato contro il Celta Vigo. Il difensore spagnolo sarà tenuto a riposo in via precauzionale, per permettergli di arrivare al meglio alla doppia sfida contro il Liverpool. Come riporta Marca, a questo punto è in dubbio anche la sua presenza per i prossimi impegni della Nazionale: Luis Enrique lo ha inserito nella lista, ma potrebbe decidere di risparmiarlo. Ecco l'elenco dei convocati di Zizou:

Portieri : Courtois, Lunin e Altube.

Difensori : E. Militao, R. Varane, Nacho, Marcelo e F. Mendy.

Centrocampisti : Kroos, Modric, Casemiro, Valverde e Isco.

Attaccanti : Benzema, Asensio, Lucas V., Vini Jr., Rodrygo e Hugo Duro