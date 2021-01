Fiorentina femminile, quattro giocatrici positive al Covid-19. E mercoledì c'è la Supercoppa

Tegola per la Fiorentina femminile. Quattro giocatori sono risultate positive al Covid-19 e la squadra è finita in bolla. Un brutto colpo per Cincotta in vista della semifinale di Supercoppa femminile contro il Milan in programma mercoledì 6 gennaio

ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test previsti dal Protocollo Sanitario per la rilevazione del Covid-19 è stata riscontrata la positività di quattro componenti del Gruppo della Prima Squadra Femminile. Sono tutti asintomatici e in isolamento.

Il Gruppo squadra della Femminile di Fiorentina è quindi entrato in “bolla” e continuerà a seguire l’iter previsto dai Protocolli Sanitari vigenti.