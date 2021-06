Glionna saluta: "A Empoli mi sono sentita parte di qualcosa di bello e speciale. Grazie"

L’attaccante Benedetta Glionna ha salutato ufficialmente l’Empoli, club in cui ha militato nell’ultima stagione segnando 10 reti in 18 presenze, per fare ritorno alla Juventus proprietaria del suo cartellino. A Torino però la classe ‘99 sarà solo di passaggio visto l’accordo ormai trovato con la Roma, da dove arriverà Agnese Bonfantini. Questo il post di saluto di Glionna alla piazza toscana:

“CIAO EMPOLI. Cosa posso dire? Un semplice grazie mi sembrerebbe troppo scontato.

Quest’anno è davvero difficile esprimere a parole ciò che ho provato in questa piccola città... con questa maglia, con questo staff ma soprattutto con queste più che semplici compagne di squadra. Sono grata. Fin dal primo giorno, sono grata per aver avuto la fortuna di capitare in una realtà come Empoli.

Credo sia impossibile non sentirsi parte di un qualcosa di bello e così speciale, parte di un qualcosa che ti resterà nel cuore per sempre, parte di una grande famiglia. Ringrazio tutta la società. In primis la Pres. Rebecca e il d.s. Domenico. Ringrazio Riki e il mitico Franchino. Ringrazio tutto lo staff tecnico e medico, dal mister, a Beppe, a Ste, fino a Maso (che è il migliore). Ringrazio con il cuore TUTTI. Ringrazio i tifosi che ci hanno sempre accompagnato, anche da lontano. E infine Squadra... voi sapete già tutto. Vi voglio bene”.