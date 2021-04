Inter Women, occhi in casa Roma: piace Baldi e si pensa al ritorno di Bonfantini

In estate l'Inter Women potrebbe andare a caccia di rinforzi in casa Roma femminile. Secondo quanto riferito da Cartellino Rosa il club nerazzurro sarebbe fortemente interessato a riportare a Milano Agnese Bonfantini, esterno d'attacco classe '99 che aveva già vestito la maglia nerazzurra prima dell'arrivo di Suning. La calciatrice in questa stagione ha trovato meno spazio in giallorosso e vorrebbe avvicinarsi a casa, per questo l'Inter spera di poterla riavere con se. L'altro nome caldo è quella del portiere Rachele Baldi che a Roma non ha pienamente convinto e potrebbe arrivare a fare la titolare dopo che in questa stagione sono state ben tre le calciatrici che si sono alternate nel ruolo – Roberta Aprile, Chiara Marchitelli e Astrid Gilard – nella squadra di Sorbi.