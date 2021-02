Italdonne, Di Guglielmo: "Coronato un sogno. Spero di continuare a far parte di questo gruppo"

Attraverso un post sui canali social dell’Empoli femminile Lucia Di Gugliemo ha parlato del suo esordio con la Nazionale arrivato a Firenze nella sfida di mercoledì contro Israele che ha regalato la qualificazione all’Europeo all’Italia: “È stata un'emozione indescrivibile, ho coronato un sogno che avevo fin da bambina. L'esordio con la maglia della Nazionale è qualcosa che non mi dimenticherò mai, per di più in una serata che ci ha visto conquistare la qualificazione al prossimo Europeo. È un orgoglio vestire e giocare con quella maglia e spero di continuare a far parte di questo splendido gruppo".