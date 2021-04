Juve Women, Cantore sarà ancora prestata: Florentia in pole, ma attenzione al Napoli

Il futuro di Sofia Cantore sembra essere ancora lontano dalla Juventus Women, club che detiene il suo cartellino. Nonostante la società bianconera creda molto all’attaccante classe ‘99, che si sta confermando su ottimi livelli con la maglia della Florentia San Gimignano, non la ritiene ancora pronta per recitare un ruolo da protagonista nella squadra di Rita Guarino e per questo è orientata a mandarla un altro anno in prestito. Secondo quanto riferito da Tuttocalciofemminile proprio il club toscano sarebbe intenzionato a confermarla anche per la prossima stagione, ma dovrà guardarsi le spalle da altri club pronti a inserirsi. Fra questi potrebbe esserci il Napoli che però prima deve conquistare la salvezza in Serie A per avere una, seppur minima, speranza di far vestire di azzurro la classe ‘99.