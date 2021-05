Juve Women, Ippolito verso il prestito. Florentia SG favorita, ma occhio alle campane

In estate la giovane centrocampista Dalila Ippolito potrebbe lasciare la Juventus Women per andare a giocare con maggiore continuità in un’altra squadra di Serie A come fatto prima di lei da tante altre calciatrici bianconere – da Cantore e Glionna, a Bragonzi, Bellucci e Brscic – in questi ultimi anni. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport per l’argentina classe 2002 si sarebbero già fatte avanti tre squadre: la Florentia San Gimignano, che appare in pole position, il Napoli – che però deve ancora conquistare la permanenza in massima serie – e il neo promosso Pomigliano.