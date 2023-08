ufficiale Napoli Femminile, altri due colpi: ecco Giai e Bertucci dalla Juve

vedi letture

Dopo i cinque colpi messi a segno ieri e i tre di oggi continua la campagna di rafforzamento del Napoli Femminile in vista della prossima Serie A. Il club partenopeo ha infatti annunciato l’innesto di altre due giovani provenienti dalla Juventus: si tratta della centrocampista Giai, classe 2003, e della difenditrice Bertucci, classe 2004. Questi i due comunicati:

"Il Napoli Femminile rende noto di essersi assicurato - in prestito dalla Juventus - le prestazioni sportive di Alice Giai per la stagione 2023/2024. Giai, nata a Torino l’8 gennaio del 2003, lo scorso anno ha maturato esperienza in B con la maglia dell’Hellas Verona dopo aver esordito in A con la Juventus nella stagione 2020/2021 ed aver disputato da protagonista in bianconero il campionato Primavera 2021/2022.

Il Napoli Femminile rende noto di essersi assicurato - in prestito dalla Juventus - le prestazioni sportive di Sofia Bertucci per la stagione 2023/2024. Bertucci, nata a Torino il 30 luglio 2004, è un difensore che lo scorso anno ha fatto il suo esordio con la prima squadra bianconera nel match di campionato contro l’Inter. Oltre ad una presenza in Serie A, vanta numerose apparizioni con la Nazionale Under 19".