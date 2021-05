"Le donne non giocano a calcio". Le calciatrici si schierano al fianco di Aurora Leone

“Ti devi alzare perché le donne non possono stare al tavolo delle squadre” e poi “Le donne non giocano a calcio” e ancora “Ma tu il completino te le puoi mettere pure in tribuna, che c'entra. Le donne non giocano. Queste sono le nostre regole e se non le volete rispettare dovete uscire da qua". Queste le frasi che la comica Aurora Leone dei The Jackal si è sentita dire nella serata di ieri dal dg della Nazionale Cantanti Gianluca Pecchini e denunciate sui social.

Un caso che sta facendo molto rumore e su cui molte calciatrici italiane hanno voluto far sentire la propria voce affiancando Leone nella sua denuncia. Da Alia Guagni, Elena Linari e Chiara Marchitelli passando per il profilo, molto seguito, di Calciatrici Brutte, da Cecilia Prugna, Beatrice Merlo, Francesca Papaleo, Penelope Riboldi, Alice Corelli e Melania Martinovic fino a Cristiana Girelli (ma ce ne sono molte altre che stanno manifestando solidarietà e vicinanza in queste ore). Quest'ultima ha anche sfidato Pecchini a un partita di pallone: "Ti aspetto a Torino per una partita. Poi vediamo chi non gioca a calcio", ha scritto la numero 10 di Juventus e Italia.