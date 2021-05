Manchester United, Jane Ross punta l’Italia: Juve, Roma e Fiorentina sulle sue tracce

L’attaccante del Manchester United Women Jane Ross sembra decisa a lasciare l’Inghilterra a fine stagione per provare un’esperienza all’estero. Secondo quanto riferito da Tuttocalciofemminile la scozzese classe ‘89 (133 presenze e 60 reti con la Nazionale) sarebbe interessata a giocare nella nostra Serie A e avrebbe dato mandato all’agenzia Sport Manager Group di trovarle un ingaggio nel nostro paese. La calciatrice piace a Juventus, Roma e Fiorentina anche se al momento non ci sono trattative in essere, ma solo interessamenti nei confronti di una calciatrice di qualità ed esperienza come Ross.