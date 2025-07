Ufficiale Roma, rinforzo in difesa: dal Glasgow City arriva van Diemen

La Roma Femminile mette a segno un colpo in questo calciomercato, assicurandosi le prestazioni di Samantha van Diemen. Di seguito la nota del club:

"L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Samantha van Diemen. La calciatrice ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2028.

Difensore centrale classe 2002, Samantha inizia la sua carriera in Olanda nell'Ajax dove nel 2020 ha vinto l’Eredivise Cup, per poi giocare anche con il Feyenoord e il Fortuna Sittard. Nel 2024 si trasferisce in Scozia al Glasgow City dove raccoglie 29 presenze totali nella Scottish Women’s Premier League.

Dal 2017 ha indossato la maglia dell’Olanda in tutte le categorie giovanili ma nel 2025 sceglie di rappresentare la Repubblica Dominicana grazie alla sua doppia cittadinanza. Lo scorso marzo segna anche il suo primo gol nella partita di esordio contro l'Honduras. Van Diemen ha scelto la maglia numero 44. Benvenuta alla Roma, Samantha!"



Samantha van Diemen, neo acquisto della Roma Femminile, ha rilasciato la prima intervista in maglia giallorossa ai canali ufficiali del club.

Cosa si prova ad arrivare in un club come la Roma?

"Onestamente non trovo le parole. Ho sempre sognato di giocare per un club come la Roma. Io e la mia famiglia siamo stati molte volte a Roma in vacanza, ma adesso è speciale essere qui e giocare per questo club straordinario".

Questa è la tua prima volta in Italia. Quali sono le tue impressioni sul calcio italiano?

"Il calcio italiano è conosciuto per la passione e per lo stile di gioco in cui la tattica è molto importante. Non vedo l'ora di giocare con queste incredibili calciatrici in questo campionato incredibile".

Cosa ti aspetti da questa esperienza a Roma?

"Innanzitutto, vorrei vincere molti trofei qui, è per questo che sono qui. Mi aspetto di adattarmi rapidamente e di migliorare come calciatrice e di giocare belle partite".

Che tipo di calciatrice sei?

"Sono molto calma, brava nello stretto e mi piace avere la palla tra i piedi. Inoltre, mi piace spingermi in avanti e aiutare in fase offensiva. Posso dare il mio contributo sia in fase offensiva, sia difensiva".

Quali sono gli obiettivi per il prossimo anno?

"Voglio essere importante per la squadra, che si fidi di me sia dentro, sia fuori dal campo. Voglio crescere come calciatrice in questo campionato".