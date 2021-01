Serie A femminile, è duello Juve-Milan per il titolo. Il Napoli riaccende la corsa salvezza

Dopo la prima giornata di ritorno si delinea la sfida a due fra Juventus e Milan per il titolo con il Sassuolo che scivola e vede allontanarsi le prime due posizioni. Si riaccende invece la lotta salvezza con il Napoli che coglie la sua prima vittoria e si porta a -4 dal San Marino superando la Pink Bari.

Risultati diversi per le prime due della classe: la Juventus fra le mura amiche infatti distrugge l’Hellas Verona calando un poker di reti già nel primo tempo, mandando a segno tutto l’attacco (Hurtig, Girelli e Bonansea) a cui si aggiunge Pedersen. A suggellare il successo arriva poi nel finale di gara anche la quinta rete di Zamanian. Vittoria più sofferta per il Milan invece che però riesce a espugnare il Santa Lucia: rossonere avanti dopo una manciata di minuti con la solita Valentina Giacinti, ma raggiunte nel finale di tempo da Anghileri. Nella ripresa è però ancora la bomber di Ganz a segnare decidendo il risultato e permettendo al Milan di restare in scia della Juve.

Alle loro spalle cade il Sassuolo battuto per 2-0 da una Roma che schierava Elena Linari dal primo minuto. A decidere la gara i gol di due centrocampiste come Manuela Giugliano e Andressa. Si avvicinano così alle neroverdi sia l’Empoli sia la Fiorentina: le azzurre vincono in casa del San Marino Accademy con un netto 4-1 che porta le firme del trio d’attacco Polli-Domping-Glionna a cui si aggiunge il gol di una Norma Cinotti sempre più decisiva anche in zona gol, della solita Barbieri il gol della bandiera delle Titane; le viola invece vincono una gara spettacolare in casa dell’Inter rimontando due volte. Marinelli, gol più veloce della stagione (appena 26 secondi), sblocca la gara, ma Adami rimedia al 26°, al 64° arriva il primo sorpasso delle ospiti col rigore di Sabatino, ma poco dopo Tarenzi rimette in pari la sfida. È di Tessa Middag il gol che, al’84°, regala i tre punti alle ragazze di Cincotta.

Dietro si accorcia la corsa: il Napoli infatti si aggiudica lo scontro diretto contro la Pink Bari, coglie la prima vittoria in stagione, e si riavvicina alla salvezza. A decidere la gara Evdokija Popadinova che chiude al meglio una settimana da sogno che l’ha vista vincere il titolo di “migliore calciatrice bulgara”. Ora le partenopee sono penultime con quattro punti di distanza dal San Marino e sei dall’Hellas Verona, mentre per la Pink Bari è notte fonda con l’undicesima sconfitta di fila.

Giornata 12

Napoli-Bari 1-0 (51° Popadinova)

Roma-Sassuolo 2-0 (5° Giugliano, 41° Andressa)

San Marino Academy-Empoli 1-4 (35° Barbieri; 18° Polli, 25° Cinotti, 41° Domping, 45° Glionna)

Inter-Fiorentina 2-3 (1° Marinelli, 78° Tarenzi; 26° Adami, 64° rig. Sabatino, 84° Middag)

Florentia SG-Milan 1-2 (39° Anghileri; 4°, 65° Giacinti)

Juventus-Hellas Verona 5-0 (13° Hurtig, 26° Pedersen, 31° rig. Girelli, 37° Bonansea, 89° Zamanian)

Classifica: Juventus 36, Milan 33, Sassuolo 25, Empoli 20, Fiorentina 20, Roma 19, Florentia SG 16, Inter 14, Hellas Verona 10, San Marino Academy 8, Napoli 4, Pink Bari 3

Classifica marcatrici: Girelli (Juventus) 13, Sabatino (Fiorentina) 10, Giacinti (Milan) 10, Dubcova (Sassuolo) 8, Polli (Empoli) 7, Pirone (Sassuolo) 7, Serturini (Roma) 7, Barbieri (San Marino) 7, Lazaro (Roma) 6, Bugeja (Sassuolo) 6, Dowie (Milan) 6, Marinelli (Inter) 6