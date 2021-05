tmw radio Ulivieri: "Il professionismo per il calcio femminile è una scelta di civiltà"

Renzo Ulivieri, allenatore del Pontedera Femminile e presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, ha parlato a Tutto Calcio Femminile dopo la retrocessione in Serie C della sua squadra: "La speranza era di fare un miracolo. Sapevamo che dopo due promozioni il salto era duro... Bisognava avere un po' più di fortuna, avendo una rosa ristretta come la nostra, con infortuni ed assenze. Sono capitati e l'abbiamo pagato. Raro che si sia perso con un ampio scarto di gol: con la prima abbiamo perso 1-0 sia in casa che in trasferta. Però questi sono i risultati, abbiamo dimostrato alcuni limiti per la categoria, soprattutto offensivi. Il campionato si è dimostrato comunque molto equilibrato, sia in alto che in basso, vedo numerose idee interessanti da parte di tanti allenatori".

Come la pensa sul professionismo?

"Ci deve essere un impegno da parte del calcio femminile a generare introiti che oggi non ci sono, lì è da migliorare. Però c'è lo sforzo da parte dello Stato che viene portato avanti. La scelta secondo me è di civiltà, non altro...".

