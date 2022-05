ufficiale Juventus Women, rinnovo anche per Bonansea. Bianconera fino al 2024

Continua la campagna di rinnovi in casa Juventus Women. Dopo quello di Cristiana Girelli arrivato una decina di giorni fa nella giornata di oggi il club bianconero ha annunciato che anche Barbara Bonansea continuerà l'avventura in bianconero anche per i prossimi due anni. Questa la nota ufficiale:

"Terza giocatrice con più presenze nella storia del club (122), seconda miglior marcatrice in assoluto (65 gol). Questi sono solo alcuni dei numeri di Barbara Bonansea con la Juventus, pronta ad aggiornare ulteriormente le sue statistiche. È ufficiale il rinnovo fino al 2024 con le Juventus Women.

Barbara corre e segna in bianconero fin dalla prima stagione, regalando gioie, gol, assist e trofei. Otto fin qui, con di fronte un finale di stagione tutto da vivere: all’orizzonte ci sono, infatti, altri due obiettivi da inseguire. Lo scudetto, sarebbe il quinto consecutivo, e la Coppa Italia, con la finale conquistata qualche giorno fa contro il Milan. Anche lì Barbara ha messo la sua firma con un gol splendido.

La storia insieme continua e il legame si rinsalda con la voglia di vivere insieme altre giornate come quelle vissute in questi anni. Ripartendo da quella passione che ha reso possibile quanto costruito fin qui, per rendere il futuro splendido quanto lo è stato il percorso già compiuto.

Congratulazioni, Barbara! Ci vediamo in campo!".