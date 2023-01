Ufficiale una cessione per la Juventus Women. Il club bianconero ha comunicato il passaggio in prestito al Pomigliano di Sara Caiazzo, difensore classe 2003.

Transfer Update | Sara Caiazzo will see out the rest of the season on loan at Pomigliano. pic.twitter.com/xo8wUOcUlU

— Juventus Women (@JuventusFCWomen) January 12, 2023