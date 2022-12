ufficiale Sassuolo Femminile, Rocio Bueno torna al Racing. Terminato il prestito

Rocio Bueno ha lasciato il Sassuolo dopo appena sei mesi, e due sole presenze per un totale di 62’ in campo, per tornare in Argentina al Racing de Avellaneda. L’attaccante classe ‘92, arrivata in estate in prestito oneroso con diritto di riscatto, non ha convinto il club emiliano che ha deciso così di interrompere anticipatamente il prestito della calciatrice.