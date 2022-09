ufficiale Sassuolo Femminile, arriva Rocio Bueno dal Racing. Trasferimento storico

vedi letture

Il Sassuolo Femminile ha trovato l’accordo con il Racing Club de Avellaneda per l’acquisto in prestito con diritto di riscatto dell’attaccante Rocio Bueno, classe ‘93. La calciatrice si trasferirà in Italia in quella che è un’operazione storica poiché per la prima volta genera un incasso per le casse della società. I neroverdi, come si legge nella nota del club argentino, verseranno infatti 2mila euro per il prestito oneroso mentre il prezzo per il riscatto è fissato in 25mila euro.

Buno con la squadra argentina ha segnato 31 reti in 35 partite in questi due anni e ha parlato così dell’arrivo in Italia: “Sono molto orgogliosa di realizzare il sogno di giocare all’estero e poter lasciare qualcosa a una maglia che mi ha dato tanto”.