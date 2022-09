ufficiale Sassuolo femminile, dal Racing Avellaneda arriva l'attaccante Rocio Bueno

Rocio Bueno è una nuova giocatrice del Sassuolo! La classe 1992 arriva dal Racing Club de Avellaneda. Per l’attaccante si tratta della prima esperienza nella Serie A italiana. “Sono molto felice di essere al Sassuolo. Sono qui per fare il meglio per la squadra e posso assicurare ai fan che darò tutto per questa maglia. Il team mi ha accolto davvero bene, così come tutto lo staff. Il mio desiderio è che la squadra possa presto trovarsi nella parte alta della classifica. Vi abbraccio neroverdi!”