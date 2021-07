UWCL, percorso Piazzate: Milan Femminile contro lo Zurigo. Poi Hoffenheim o Valur

Sarà lo Zurigo la prima avversaria del Milan femminile in Women's Champions League. Questo è l'esito del sorteggio tenutosi oggi a Nyon per il primo turno del cosiddetto percorso piazzate (qui il regolamento). La sfida contro le svizzere si giocherà il 18 agosto, mentre il 21 sono previste le finali per il primo e terzo posto. La vincente dello scontro fra Milan e Zurigo affronterà quella della sfida fra l'Hoffenheim, la squadra più forte del lotto, e Valur. Mentre le due sconfitte si sfideranno per il terzo posto. Questi tutti gli accoppiamenti:

Gruppo 1

Hoffenheim (Ger)-Valur(ISL)

Zurigo (SVI)-Milan (ITA)

Gruppo 2

Brondby (DAN)-Kistiandtands (SVE)

Bordeaux (FRA)-Slovacko (Rep. Ceca)

Gruppo 3

Levante (SPA)-Celtic (SCO)

Minsk (BLR)-Rosenborg Kvinner (Nor)

Gruppo 4

Arsenal (ING)-Okzhetpes (KAZ)

PSV Eindhoven (OLA)-Lokomotiv Mosca (RUS)