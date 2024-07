Juventus, Todibo e Sancho sono due obiettivi. Lo United pensa a Chiesa. Leicester e Roma su Soulè. Inter. si accende la pista Cabal. Milan, Morata ma ci sono anche Abraham e Fullkrug. E si lavora forte per Pavlovic e Fofana

La Juventus dopo i primi 3 colpi (Douglas Luiz, Kephrén Thuram e Di Gregorio) è entrata in una fase di attesa, pronta a ripartire non appena ci saranno le condizioni. Ora serve qualche cessione per preparare l’assalto a Koopmeiners e non solo. Intanto l’Atalanta, in vista proprio della mossa bianconera, è vicinissima a chiudere per Brescianini. Il centrocampista del Frosinone ha infatti caratteristiche simili a quelle dell’olandese. Chiaro che lui da solo non basterebbe per la sostituzione ma è un altro segnale che porta verso la direzione di un tentativo concreto a breve della Juventus. Anche In difesa potrebbe succedere qualcosa. Hujisen dovrebbe partire. Il club bianconero lo valuta 30 milioni di euro. C’è molto interesse su di lui (anche il Paris Saint Germain) ma per ora nessuno si è fatto avanti in maniera concreta. Anche Rugani, che proprio a fine campionato, ha rinnovato il contratto fino al 2026, di fronte ad una proposta interessante potrebbe lasciare la Juventus. Ci fosse almeno un’uscita in questo reparto, i bianconeri proverebbero a stringere per Todibo, uno dei profili che piace di più. il Nizza fa resistenza e soprattutto chiede tanto . Sul centrale c’è forte anche il West Ham. In attacco c’è molto movimento su Soulé. Il Leicester è arrivato ad offrire 25 milioni. La Juventus ne vuole di più. Occhio anche alla Roma che nel ruolo cerca un giocatore con queste caratteristiche. Anche Chiesa può andare via. Attenzione al Manchester United, che potrebbe diventare un’ipotesi. Il club bianconero è pronta a lanciarsi con decisione su Sancho, rientrato ai Red Devils dopo il prestito al Borussia Dortmund. Con Ten Hag c’è stato un chiarimento ma il mercato è lungo e ogni scenario resta possibile.



L’Inter dopo aver lavorato in questi mesi in anticipo (vedi gli affari Zielinski e Taremi) e aver preso Martinez dal Genoa, ora è di nuovo sul mercato alla ricerca di un giocatore che possa sostituire Buchanan. I nerazzurri hanno valutato alcuni profili tra cui Hermoso (che sarebbe a parametro zero) e anche Ricardo Rodriguez ma la scelta della proprietà è più per una soluzione di prospettiva, E così che Ausilio si è messo in moto su altri fronti e ora l’ipotesi che si sta scaldando è quella che porta a Cabal del Verona. Il colombiano ha un contratto con il club gialloblù fino al 2027. È stato anche nel mirino della Lazio, che poi ha deciso di virare su Nuno Tavares. La sua valutazione è intorno ai 10 milioni di euro. La trattativa sta andando avanti. Intanto la società nerazzurra è a un passo dal chiudere l’operazione Tessmann con il Venezia. Non è cambiata la strategia, nel senso che il suo approdo all’Inter sarà nella prossima stagione. Il Venezia spinge per averlo fino a giugno ma il centrocampista potrebbe anche essere girato in prestito all’estero.

Infine il Milan. Domani può essere già un giorno chiave per Morata. Il club rossonero è fiducioso, con gli agenti c’è un accordo di massima per 4 anni fino al 2028. Insomma si può chiuderÈ chiaro che in fase offensiva i rossoneri non si fermeranno solo a lui nel caso. Il Milan infatti valuta le opzioni Abraham e Fullkrug. I contatti vanno avanti. I rossoneri lavorano anche per un rinforzo in difesa e a centrocampo. Pavlovic è il l’opzione preferita. Con lui c’è già un principio d’accordo ora serve trovare quello con il Salisburgo. Stesso discorso per Fofana. Anche qui si lavora per raggiungere un’intesa con il Monaco.