Annullato il vantaggio del Belgio: fuorigioco di Lukaku. Finlandia con un orecchio alla Danimarca

Episodio di peso al minuto 65 nella partita di San Pietroburgo, con il Belgio che sembrava aver trovato il vantaggio grazie al solito Romelu Lukaku. Autore fin lì di una prestazione più anonima del solito, il centravanti dell'Inter ha ricevuto il tocco filtrante di De Bruyne, che l'ha pescato sulla linea del fuorigioco (ma in posizione regolare) liberandolo davanti a Hradecky. Freddo nel tiro, Lukaku ha insaccato. Peccato solo che sia poi arrivata la chiamata del VAR ad annullare la rete per fuorigioco (di un piede): con la Danimarca che sta vincendo in casa della Russia, in questo momento la Finlandia sarebbe qualificata agli ottavi. Con un gol belga, però, potrebbe cambiare tutto.