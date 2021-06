Austria, sospiro di sollievo per Dragovic. Nessuna commozione celebrale per il difensore

Sospiro di sollievo in casa Austria dopo l'infortunio subito da Aleksandar Dragovic nella partita di ieri pomeriggio contro la Macedonia. Il difensore non ha infatti riportato alcuna commozione celebrale dopo la gomitata ricevuta in uno scontro di gioco. Come riferisce la Federcalcio austriaca il calciatore ha riportato solo un taglio vicino all'occhio destro.