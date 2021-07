Azzurri in finale, l'analisi di Olé: "Il sogno è a un passo, ora vogliono essere campioni"

vedi letture

L'Italia torna in finale di un Europeo dopo nove anni battendo proprio la squadra che l'aveva sconfitta nel 2012. Una maledizione, quella contro la Spagna, interrotta finalmente dai ragazzi di Roberto Mancini, come sottolinea Olé: "L'Italia è riuscita a fare il passo decisivo. È già in finale e ha allungato la sua striscia positiva a 33 partite senza sconfitte. Come se non bastasse, è arrivata la vendetta con la Spagna, ai rigori: i precedenti erano sempre stati a favore degli iberici. L'Italia ora festeggia e si aspetta a Wembley una tra Inghilterra e Danimarca. Il sogno è davvero a un passo. Ha vinto l' Europeo solo una volta, nel 1968, poi due sconfitte in finale: nel 2000 contro la Francia, con un doloroso golden gol, e nel 2012, quando perse 4-0 con la Spagna. Gli azzurri sono pura "illusione": possono giocare con uno stile più offensivo, come nelle partite precedenti, o restando più fedeli alla loro tradizione, con una difesa di ferro. In ogni caso l'obiettivo è essere campioni".