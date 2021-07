Belgio-Italia, cresce l'attesa anche in F1: Giovinazzi con la maglia azzurra nel paddock

Cresce l’attesa per Belgio-Italia, quarto di finale di Euro 2020 in programma questa sera. Anche tra gli altri sportivi di alto livello. Tra questi, il pilota di F1 Antonio Giovinazzi, che sul paddock sfoggia la maglia azzurra.

In 🇦🇹 con la maglia della nazionale 🇮🇹 prima della partita con il 🇧🇪 che si giocherà in 🇩🇪

Se non è amore questo... 💙💪

.

.

Arrived in style 💙#VivoAzzurro #AustrianGP #AG99🐝 #BELITA pic.twitter.com/cBgCMuAzRz

— Antonio Giovinazzi (@Anto_Giovinazzi) July 2, 2021