Braithwaite: “Eriksen ci ha scritto che siamo stati fantastici. Costretti a giocare con la Finlandia”

Martin Braithwaite, attaccante della Danimarca, ha commentato in conferenza stampa il 2-1 subito dal Belgio: “La partita è iniziata in maniera fantastica. Abbiamo dimostrato di essere forti mentalmente, abbiamo giocato per Christian e per tutto il Paese. Abbiamo sentito tutto lo stadio attorno a noi, è stato emozionante”.

Damsgaard ha fatto una grande partita.

“Ha vent’anni ed è partito da titolare agli Europei. È un gran risultato, l’ho visto in allenamento ma vederlo giocare così in campo è fantastico. Sono davvero orgoglioso di lui, è molto giovane ed è passato per quello che abbiamo vissuto tutti negli ultimi giorni. Dobbiamo proteggerlo, ha una grandissima carriera davanti a sé”.

Avete sentito Eriksen?

“Ci ha scritto nel gruppo Whatsapp, ha detto che siamo stati fantastici. L’ho letto mentre entravo negli spogliatoi”.

Siete a zero punti.

“Avremmo vinto la prima partita, ne sono sicuro. Ma siamo stati costretti a giocare dopo quello che è successo. Abbiamo giocato meglio, ma è successo anche oggi: è incredibile che abbiamo zero punti, per come abbiamo giocato. Ma ho una sensazione, penso che passeremo”.