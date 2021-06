Campione U19 con Griezmann, oggi Nego è rivale della Francia e veste la maglia dell'Ungheria

vedi letture

Ungheria-Francia è di fatto un derby per Loic Négo, schierato oggi titolare da Marco Rossi. L'ex Roma, peraltro autore del gol del pari per i magiari nei minuti conclusivi della finale playoff per Euro 2020 (suo primo gol in nazionale), è nato a Parigi e ha fatto parte della nazionale francese Under 19, con la quale ha vinto gli Europei di categoria con Antoine Griezmann come compagno di squadra. Nel 2019 ha preso la cittadinanza ungherese.