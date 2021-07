Conte: "Barella è migliorato tansissimo. Chiesa farebbe benissimo in Premier League"

In vista della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, il Telegraph ha intervistato l'ex ct azzurro Antonio Conte: "Bonucci e Chiellini sono due fantastici centrali difensivi. In questo momento e in questi Europei sono i difensori migliori. Chiellini sa benissimo che ha ancora pochi anni di carriera e per questo motivo è sempre concentrato e sa che potrebbe essere l’ultima grande occasione di vincere qualcosa di importante con la Nazionale. Credo che valga anche per Bonucci… Formano la coppia di difensori centrali più forte d’Europa. Barella? Parliamo di un giocatore che solo due anni fa giocava nel Cagliari, una squadra di medie dimensioni. Negli ultimi due anni è migliorato molto all’Inter. Ha una grande energia e può correre tanto quanto la maggior parte dei giocatori può fare in due partite".

Chiosa su Federico Chiesa: "È forte nell’uno contro uno, ha buone qualità con il sinistro e con il destro, è bravo tecnicamente ed è anche forte fisicamente. È un ottimo giocatore e sicuramente potrebbe giocare per una squadra importante anche in Inghilterra. È forte anche fisicamente", ha concluso l'ex tecnico dell'Inter.