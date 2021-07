Di Gennaro sulla semifinale con la Spagna: "Non so se siamo favoriti, ma siamo più forti"

Dall’Allianz Arena, Antonio Di Gennaro, commentatore per la Rai, commenta la prestazione dell’Italia contro il Belgio e la prossima avversaria degli Azzurri in semifinale dell'Europeo, la Spagna: “In difesa la Spagna è leggera, fanno grande possesso ma concretizzano poco. Noi siamo abituati a soffrire ma a giocare un grande calcio. Non so se siamo favoriti, ma abbiamo grande autostima. Loro hanno avuto qualche problema all’inizio, hanno contestato Luis Enrique, noi siamo più forti e capaci di soffrire e di attaccare in modo diverso”.