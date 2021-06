Domani Scozia-Croazia, la carica di Clarke: "Sarà una finale, proveremo a fare la partita"

vedi letture

Steve Clarke crede nella qualificazione agli ottavi della sua Scozia, caricato dal pareggio nel derby contro l'Inghilterra. Il CT ha parlato alla vigilia della sfida decisiva contro la Croazia: "Dobbiamo sfruttare l'entusiasmo del pareggio ottenuto contro l'Inghilterra. Gilmour positivo? È brutto per Billy più di chiunque altro. Nonostante ciò abbiamo abbastanza giocatori in rosa per reagire ed è quello che faremo. L'umore è positivo dopo lo 0-0 di Wembley. Penso che la prestazione più che il risultato sia ciò che ci ha soddisfatti di più. Avevamo bisogno di far punti per rendere la gara contro la Croazia una finale. Non vediamo l'ora. Penso che entrambe proveremo a fare la partita. È una gara difficile da leggere perché sia noi che loro abbiamo la necessità di vincere. Potrebbe diventare un incontro molto aperto, tatticamente sarà molto interessante".