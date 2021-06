Donnarumma ad Eriksen: "Ci hai spaventati, ora guarisci presto. Ti aspettiamo in campo"

vedi letture

Nel video confezionato dalla UEFA per Christian Eriksen un componente di ogni nazionale partecipante a Euro2020 ha mandato un messaggio al centrocampista della Danimarca. Per l'Italia ha parlato Gianluigi Donnarumma: "Ciao Chris, da parte mia e di tutta la squadra un in bocca al lupo di pronta guarigione. Ci hai fatto prendere un grande spavento, ma l'importante è che sia tutto passato. Noi ti aspettiamo presto in campo e ti mandiamo un abbraccio grandissimo".