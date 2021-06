Eriksen, le scuse di ESPN: "Avremmo dovuto staccare più rapidamente con le immagini"

Sono piovute numerose critiche per la gestione mediatica delle immagini seguite al malore che ha colpito Christian Eriksen nella gara di ieri, soprattutto oltreoceano. La ESPN ha risposto con un comunicato, ripreso dalla Associated Press, in cui l’emittente statunitense si è sostanzialmente scusata: “Una volta diventato chiaro che il feed mondiale avrebbe seguito un approccio aggressivo alla copertura della vicenda, avremmo dovuto spostarci più rapidamente su un’inquadratura statica dell’intero stadio (cosa che per esempio ha fatto la regia italiana di Sky, ndr) o tornare in studio”.