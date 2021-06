Euro 2020, Repubblica Ceca come Russia e Croazia: non si inginocchierà prima delle partite

La Repubblica Ceca ha deciso di non inginocchiarsi prima delle partite, come vuole la prassi dettata dal movimento Black Lives Matter. La nazionale ha diramato un comunicato spiegando quali saranno i gesti che verranno fatti dai giocatori per sostenere la lotta al razzismo:

"A UEFA EURO 2020, la nazionale ceca continuerà a sostenere la giustizia nello stesso modo in cui ha fatto durante la partita di qualificazione ai Mondiali in Galles il 30 marzo, ovvero indicando la scritta UEFA Respect sulla manica sinistra delle maglie nazionali. La squadra ceca non ha intenzione di inginocchiarsi prima delle partite del torneo".