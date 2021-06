Fascia arcobaleno per Neuer, la UEFA non sanziona la Germania: "Messaggio non politico"

vedi letture

Nessuna conseguenza per la fascia color arcobaleno indossata da Manuel Neuer nel match tra Germania e Portogallo, a sostegno dei diritti del movimento LGBT. La UEFA - informa la Federcalcio tedesca -, in seguito a un'indagine, ha deliberato di non comminare alcuna sanzione alla Federazione dopo aver interpretato l'iniziativa come un messaggio di inclusione a promozione della diversità, e non politico.