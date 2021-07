"Grande serata, ma ne manca un'altra...". Rivedi la gioia di Mancini dopo Italia-Spagna

L'Italia è in finale di Euro 2020. Dopo la vittoria ai rigori contro la Spagna, in conferenza stampa da Wembley ha parlato così il ct dell'Italia, Roberto Mancini: "Ci fa piacere aver regalato una serata così agli italiani, ora ne manca una se sarà possibile. Sapevamo che sarebbe stata durissima, la Spagna ci ha messo in difficoltà, abbiamo cercato di segnare quando abbiamo avuto le occasioni. Abbiamo avuto difficoltà perché avevamo poco la palla. Volevamo la finale, poi i rigori sono un terno al lotto. Faccio i complimenti alla Spagna, è una grandissima squadra".

