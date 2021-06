Le pagelle di Berardi: concreto, verticale, incontrollabile. Sarà dura per Chiesa rubargli il posto

La storia di Domenico Berardi, una vita a Sassuolo e ora numero 11 della Nazionale, è da favola. L'esordio europeo con la Turchia lo ricorderà a lungo: anche se sulla carta non è entrato nel tabellino, il primo gol è tutto suo. Per La Gazzetta dello Sport è lui l'MVP perché è "concreto, verticale, incontrollabile" e sottolinea ancora una volta il gran giocatore che è diventato. Anche per il Corriere della Sera è il migliore in campo perché entra in tutti i gol: "Sarà dura per Chiesa rubargli il posto". Il Corriere dello Sport, voto 7,5 come gli altri, scrive che "è la vera chiave del tridente azzurro".

I VOTI DI BERARDI

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7