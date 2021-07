Le pagelle di Dani Olmo - Il migliore, sporca la sua gara con un rigore alle stelle

vedi letture

L'uomo migliore della Spagna per tutta la partita, salvo poi fallire in maniera clamorosa dal dischetto. Dani Olmo ha saputo mettere in difficoltà la retroguardia azzurra, ma esattamente come Morata si è sciolto sul più bello spianando la strada verso la finale all'Italia. Nonostante tutto, è il migliore delle Furie Rosse e La Gazzetta dello Sport lo premia con un 7 in pagella: "A lungo usato come falso nueve, lo fa benissimo e costringe Donnarumma a un miracolo. Serve il pari a Morata, ma tira alto il suo rigore sporcando la sua gara". 6,5 invece il voto che troviamo sul Corriere dello Sport: "Finto centravanti, perché arretra a prendere la palla e giocare da trequartista, togliendo il riferimento a Chiellini e Bonucci. Si trova sul destro la prima occasione, sventata da Donnarumma. In area non si vede, ma in appoggio è pericoloso e infatti chiude il triangolo mandando in porta Morata con un assist che mette fuori causa Chiellini. Rigore alle stelle". Vot0 7 su Tuttosport: "A sorpresa al posto di Morata, offre un'interpretazione del ruolo dinamica e frenetica che costringe Chiellini più volte a usare le manieri forti. Va più volte al tiro ma non fortunato tra il muro azzurro, Donnarumma e un pizzico di precipitazione che vanifica una buona occasione dal limite. L'ingresso di Morata lo riporta nel suo giardino di casa, la fascia sinistra. E da lì si riscatta con l'assist che lancia Morata e una punizione in avvio di supplementari".

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5