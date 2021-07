Le pagelle di Immobile: serataccia nel trionfo azzurro. Combatte ma non gli riesce la giocata

vedi letture

Non è serata per Ciro Immobile. L'attaccante azzurro lotta e combatte con Varmaelen ma non riesce mai a trovare lo sbocco per calciare in porta. Prova sempre la conclusione ma sovente viene murato dalla retroguardia belga. "Spiace la serataccia di Ciro nel trionfo azzurro - il commento della Gazzetta dello Sport -. Si sbatte a mille, come sempre, ma non gli riesce niente". "Divorato dalla tensione - è invece quanto riporta il Corriere dello Sport - escluso dal gioco, in costante difficoltà nel palleggio".

Le pagelle di

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5