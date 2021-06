Le pagelle di Sterling: usato sicuro, simbolo di quest'Inghilterra. E' sempre il migliore

Sempre propositivo, sempre pericoloso, sempre decisivo. Raheem Sterling è il migliore dell'Inghilterra in questo Europeo, probabilmente tra i migliori in assoluto della kermesse e il migliore in campo anche contro la Germania nel successo che vale i quarti di finale. Per noi di TMW altra prova da 7,5, così come per La Gazzetta dello Sport: "E' il simbolo di questa Inghilterra. Gol di classe, trascinatore". Si accodano anche tutti gli altri quotidiani, dal Corriere dello Sport al Corriere della Sera, fino ad arrivare a Tuttosport: "Ormai è un usato sicuro per Southgate".

I VOTI DI STERLING

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5