Il mercato degli azzurri - Chiesa sogno proibito del Bayern, su Pessina gli occhi del Milan

L'Italia è campione d'Europa e per i talenti azzurri è già tempo di calciomercato. Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, vanno monitorate con attenzione anche le situazioni di Matteo Pessina e Federico Chiesa. Nonostante il centrocampista e l'esterno siano considerati incedibili rispettivamente da Atalanta e Juventus, per il primo va registrato infatti il corteggiamento del Milan, mentre il secondo è il sogno "proibito" del Bayern Monaco.

Il loro ottimo Euro 2020, del resto, non ha fatto altro che aumentare il pressing di mercato nei loro confronti, tanto a livello nazionale quanto internazionale.