Il potere del Kiricocho ha aiutato l'Italia: Chiellini lo urla, Saka sbaglia il rigore decisivo

Lo scorso nove marzo, nel silenzio assordante del Signal Iduna Park, per due volte in pochi istanti si era udita indistintamente una parola, urlata prima da Bono e poi da Haaland: Kiricocho. Un termine che aveva fatto discutere mezzo mondo e di cui oggi conosciamo l'origine . Da diversi anni ha un potere "scaramantico" e viene usata spesso per esorcizzare gli attaccanti avversari durante i calci di rigore. Lo sa bene Giorgio Chiellini, che ha ammesso di averla urlata prima del tiro di Saka. Di seguito il video del momento indimenticabile..