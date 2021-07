Inghilterra, Kane non sottovaluta la Danimarca: "In Nations League mai riusciti a batterla"

Harry Kane è tornato un 'Uragano' e, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria ai quarti di finale contro l'Ucraina, ha parlato da leader in vista del prossimo impegno con la Danimarca: "Prima di tutto la Danimarca è un'ottima squadra, l'abbiamo affrontata due volte in Nations League e non abbiamo mai vinto, ottenendo una sconfitta e un pareggio. Loro stanno giocando bene dopo un inizio difficile, ma dobbiamo concentrarci solamente su noi stessi. Giochiamo una semifinale in casa e dobbiamo trarne tutti i lati positivi. Sarà una gara difficile e dovremo essere al 100%. Giocando come sappiamo, comunque, potremo arrivare in finale", le dichiarazioni dell'attaccante del Tottenham e della Nazionale inglese.

